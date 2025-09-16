Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

О смерти Роберта Редфорда сообщила исполнительный директор рекламного агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер, передает The New York Times. По ее словам, режиссер скончался утром 16 сентября в своем доме в Юте. Госпожа Бергер также уточнила, что смерть наступила, когда он спал. Точную причину она не привела.