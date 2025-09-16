Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор

«Я прошу, чтобы мои дети, мои малыши были рядом со мной. Это взвешенное решение, и прежде чем его принять, я проанализировала, я посмотрела, как содержатся матери здесь, СИЗО создало для этого все условия, есть замечательный дворик, где гуляют дети. Я знаю как мать, что моим детям будет со мной лучше», — сказала суду Копайгородская.