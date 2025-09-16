На улице Машинцева в Химках открыли две новые детские площадки

Площадки площадью 200 и 150 кв. м появились около жилых многоэтажек № 7 и № 9. На них установили игровые комплексы с горками, качели-балансир, качалки на пружине и двойные качели. В целях безопасности на территориях уложили ударопоглощающее резиновое покрытие и огородили площадки металлическим забором. Также на пространствах появились скамейки и урны, информационная стойка. Теперь рабочим предстоит озеленить территории.