В деревне Суюндук в Татарстане построили медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Суюндук Азнакаевского района Республики Татарстан. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
Новый медицинский объект полностью оснащен современным оборудованием, что позволит обеспечивать комфортное и эффективное обслуживание. В нем предусмотрены кабинеты для приема, прививочный и процедурный, зона ожидания. Для маломобильных посетителей оборудован пандус.
ФАП будет обслуживать 113 человек. За здоровье жителей будет отвечать фельдшер высшей категории Танзиля Ахметзянова. Местные жители смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.