Пьяный школьник сел за руль «Лексуса» и устроил погоню с гаишниками

В Башкирии за рулем Lexus задержали пьяного 13-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салавате сотрудники Госавтоинспекции за рулем Lexus IS задержали пьяного 13-летнего школьника. Об этом рассказал глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Экипаж ДПС заметил нарушителя около трех часов ночи. Подросток игнорировал требования полиции остановиться, что привело к непродолжительной погоне.

После задержания от юного водителя ощущался запах спиртного. На место происшествия вызвали мать подростка, при которой провели освидетельствование. Результат показал 0,449 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Лексус» отправили на спецстоянку. Подростка с матерью доставили в отдел полиции для разбирательства. На родителей школьника направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних по административной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Мальчика поставят на профилактический учет.

Дорожная полиция призывает родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра, напоминая об ответственности за их поведение на дорогах и в обществе.

