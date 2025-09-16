Пьяный школьник сел за руль «Лексуса» и устроил погоню с гаишниками

В башкирском городе Салавате сотрудники Госавтоинспекции за рулем Lexus IS задержали пьяного 13-летнего школьника. Об этом рассказал глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.
Экипаж ДПС заметил нарушителя около трех часов ночи. Подросток игнорировал требования полиции остановиться, что привело к непродолжительной погоне.
После задержания от юного водителя ощущался запах спиртного. На место происшествия вызвали мать подростка, при которой провели освидетельствование. Результат показал 0,449 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«Лексус» отправили на спецстоянку. Подростка с матерью доставили в отдел полиции для разбирательства. На родителей школьника направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних по административной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Мальчика поставят на профилактический учет.
Дорожная полиция призывает родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра, напоминая об ответственности за их поведение на дорогах и в обществе.
