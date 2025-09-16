Трудовой опыт летом получили свыше 2600 подростков Хабаровского края

Более 2600 подростков в Хабаровском крае были трудоустроены на временные рабочие места в течение летних каникул при содействии регионального комитета по труду и занятости населения. Это соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в комитете.
С начала года в организации временных рабочих мест приняло участие 271 предприятие региона, включая государственные учреждения образования, здравоохранения, культуры и индивидуальных предпринимателей. Суммарно они создали 3282 рабочих места для подростков. В Хабаровске молодые люди были трудоустроены в детских садах, спортивных школах, библиотеках, а также на промышленных и муниципальных предприятиях города.
Наиболее востребованными профессиями среди ребят оказались разнорабочий, дворник, младший воспитатель, помощник библиотекаря, курьер, работник торгового зала, распределитель работ. Заработная плата подростков составляла около 20 тыс. рублей в зависимости от отработанного времени.
Напомним, что программа временного трудоустройства для несовершеннолетних продолжает работать в течение всего учебного года. Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, желающие получить свой первый трудовой опыт, могут обратиться в кадровые центры Хабаровского края. Специалисты помогут подобрать подходящую вакансию и оформить необходимые документы для трудоустройства в свободное от учебы время.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.