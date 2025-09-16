Трудовой опыт летом получили свыше 2600 подростков Хабаровского края

Напомним, что программа временного трудоустройства для несовершеннолетних продолжает работать в течение всего учебного года. Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, желающие получить свой первый трудовой опыт, могут обратиться в кадровые центры Хабаровского края. Специалисты помогут подобрать подходящую вакансию и оформить необходимые документы для трудоустройства в свободное от учебы время.