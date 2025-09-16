Специалист рассказал, как не подхватить ОРВИ в общественном транспорте

Нужно носить маску на лицо, перчатки и использовать антисептик. Чтобы обезопасить себя от микробов, приходя домой, стоит прополоскать нос и горло и вымыть руки. Следует уделить внимание и вакцинации. Идеальным сроком для нее считался период с апреля по август.