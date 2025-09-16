Ричмонд
Специалист рассказал, как не подхватить ОРВИ в общественном транспорте

Врач Кондрахин посоветовал бороться с ОРВИ методами времен COVID-19.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Осенью, с понижением температуры и повышением влажности, в воздухе увеличивается концентрация бактерий, что способствует распространению простудных заболеваний и ОРВИ. Чтобы не подхватить заразу, нужно использовать методы профилактики, отработанные во время пандемии COVID-19. Об этом NEWS.ru рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Важным фактором защиты является минимизация контактов с потенциальными носителями вируса, особенно в замкнутых пространствах, — уточнил специалист.

Нужно носить маску на лицо, перчатки и использовать антисептик. Чтобы обезопасить себя от микробов, приходя домой, стоит прополоскать нос и горло и вымыть руки. Следует уделить внимание и вакцинации. Идеальным сроком для нее считался период с апреля по август.