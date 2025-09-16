«Иннопрактика» с китайскими партнерами создала инновационный хаб в КНР

Подписание состоялось в рамках Форума партнерства БРИКС по новой промышленной революции в г. Сямэнь в КНР в присутствии представителей Министерства промышленности и информатизации КНР и Народного правительства провинции Фуцзянь. Соглашение подписали первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова и директор РКЦ ЦЭ с российской стороны Мехри Алиев.