В Томской области обновили участок дороги Первомайское — Орехово

Рабочие улучшили отрезок протяженностью 6 км между селом Первомайское и деревней Туендат. Они восстановили разрушенные участки основания дороги, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие на площади 42 тыс. кв. м и нанесли разметку. Также специалисты выполнили планировку откосов, укрепили обочины, привели к нормативу водопропускную трубу. Еще они установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Все работы выполнены в срок.