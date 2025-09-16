В Томской области обновили участок дороги Первомайское — Орехово

Участок автомобильной дороги Первомайское — Орехово отремонтировали в Первомайском районе Томской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Томскавтодоре.
Рабочие улучшили отрезок протяженностью 6 км между селом Первомайское и деревней Туендат. Они восстановили разрушенные участки основания дороги, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие на площади 42 тыс. кв. м и нанесли разметку. Также специалисты выполнили планировку откосов, укрепили обочины, привели к нормативу водопропускную трубу. Еще они установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Все работы выполнены в срок.
Кроме того, в этом году для повышения безопасности и комфорта водителей и пешеходов на дороге в границах села Первомайского построят линию электроосвещения. На этом участке расположен ряд социально значимых объектов: администрация района, ЗАГС, детские сады, колледж, культурно-досуговый центр, автовокзал, аптеки, банки и различные торговые точки.
Отметим, что трасса протяженностью 37 км обеспечивает транспортную связь более 1 тыс. жителей Новомариинского сельского поселения с районным центром — селом Первомайское. В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок с 12 по 19,64 км. В последующие годы планируется включать в программу ремонта другие отрезки трассы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.