Многократно судимый прикамец снова отправится под суд

В Очере завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что в июне фигурант был в гостях и похитил банковскую карту у женщины-инвалида, когда та уснула. Незадолго до этого гость помогал потерпевшей снять деньги в банкомате. Зная пин-код, злоумышленник снял со счета знакомой пенсию. Часть денег потратил на алкоголь, остальные потерял. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Правоохранители по горячим следам обнаружили предполагаемого виновника и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что очерец ранее судим за кражи, грабежи и разбой. Он освободился из мест лишения свободы в декабре 2024 года, а в январе 2025 года уже снова совершил преступление. Выпивая с приятелями, мужчина похитил у одного из них мобильный телефон. В чехле гаджета была банковская карта, которой фигурант оплатил свои покупки в магазине. Причиненный ущерб составил почти три тысячи рублей. Его личность стражи порядка установили в тот же день. Во время следствия очерец дал признательные показания и полностью возместил потерпевшему ущерб. Тогда суд назначил виновному штраф в размере 120 тысяч рублей.
На этот раз мужчине в качестве меры пресечения назначили домашний арест. Но он нарушил решение суда и был объявлен в розыск. Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Перми.
Очерца поместили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.