Многократно судимый прикамец снова отправится под суд

Правоохранители по горячим следам обнаружили предполагаемого виновника и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что очерец ранее судим за кражи, грабежи и разбой. Он освободился из мест лишения свободы в декабре 2024 года, а в январе 2025 года уже снова совершил преступление. Выпивая с приятелями, мужчина похитил у одного из них мобильный телефон. В чехле гаджета была банковская карта, которой фигурант оплатил свои покупки в магазине. Причиненный ущерб составил почти три тысячи рублей. Его личность стражи порядка установили в тот же день. Во время следствия очерец дал признательные показания и полностью возместил потерпевшему ущерб. Тогда суд назначил виновному штраф в размере 120 тысяч рублей.