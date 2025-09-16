В поселке Новокавказском на Ставрополье обновили амбулаторию

Врачебную амбулаторию капитально отремонтировали в поселке Новокавказском Александровского округа Ставропольского края. Ее улучшили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном правительстве.
В амбулатории полностью обновили отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и пожарную сигнализацию. В учреждении выполнили кровельные работы, отремонтировали кабинеты, фасад и входную группу. Также специалисты обустроили прилегающую территорию.
«В Новокавказской врачебной амбулатории будут вести прием врач общей практики и акушерка. На пяти койках дневного стационара смогут проходить лечение не только жители поселка Новокавказского, но и близлежащих хуторов Петровка и Репьевая. Всего к амбулатории прикреплено 1964 пациента», — пояснила заместитель главного врача Александровской районной больницы по поликлинической работе Анна Кейбал.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.