В Омской области толпа подростков сильно избила своего бывшего друга

Сотрудники полиции Исилькульского района проводят проверку по факту причинения телесных повреждений 17-летнему юноше. Информацию о жестоком избиении компанией подростков своего бывшего товарища, опубликовал сегодня, 16 сентября, телеграм-канал «Омская полиция».
Как установлено инспектором по делам несовершеннолетних, пострадавший и его обидчики какое-то время состояли в одной компании. После возникшего конфликта бывшие «друзья» избили парня, снимая акт «наказания» на телефонные камеры. Примечательно, что в жестокой экзекуции участвовали три девушки возраста 14−15 лет. Снятое видео агрессоры разместили в местных пабликах, чтобы еще более унизить свою жертву.
Сотрудники полиции выявили по видео всех участников конфликта. На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.