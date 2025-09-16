В Омской области толпа подростков сильно избила своего бывшего друга

Как установлено инспектором по делам несовершеннолетних, пострадавший и его обидчики какое-то время состояли в одной компании. После возникшего конфликта бывшие «друзья» избили парня, снимая акт «наказания» на телефонные камеры. Примечательно, что в жестокой экзекуции участвовали три девушки возраста 14−15 лет. Снятое видео агрессоры разместили в местных пабликах, чтобы еще более унизить свою жертву.