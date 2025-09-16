Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе наводят порядок с проводами и ремонтируют подъезды

В Симферополе реализуется проект по наведению порядка в многоквартирных домах.

Источник: Гала Амарандо\ «Крымская газета»

В Симферополе стартовал пилотный проект по упорядочиванию кабельных сетей в многоквартирных домах. Провайдеры совместно с городской администрацией убирают «паутину» из бесхозных проводов с фасадов и крыш, перенося оборудование в подвалы и используя кабель-каналы.

Как сообщает «Крымская газета», первым объектом стал дом на ул. 1-й Конной Армии. По словам жильцов, работы уже улучшили внешний вид и повысили безопасность.

Как пояснили в администрации, чтобы инициировать такие работы в своем доме, жильцам через председателя нужно обратиться к управляющей компании или провайдеру.

Если в доме нет председателя, и он находится на непосредственном самоуправлении, то председатель дома от имени жильцов пишет обращение в адрес оператора связи, который обслуживает их дом, чтобы он в установленный законом срок — 30 рабочих дней — начал работу по упорядочению сетей связи.

пояснил Александр Семенченко
заместитель главы администрации Симферополя

Параллельно в Крыму усилят контроль за ремонтом подъездов. Как сообщили в Госсовете РК, в ближайшее время пройдут выездные проверки для составления детального плана работ. Напоминается, что текущий ремонт подъездов обязанность управляющих компаний и должен проводиться не реже раза в пять лет.

Если пилотный проект в Симферополе окажется успешным, его реализуют и в других районах города.