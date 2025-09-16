В Симферополе наводят порядок с проводами и ремонтируют подъезды

Если в доме нет председателя, и он находится на непосредственном самоуправлении, то председатель дома от имени жильцов пишет обращение в адрес оператора связи, который обслуживает их дом, чтобы он в установленный законом срок — 30 рабочих дней — начал работу по упорядочению сетей связи.