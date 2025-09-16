Свыше 3 тыс. человек посетили гастрофестиваль в Южно-Сахалинске

Гастрономический фестиваль «Вкусно на высоте», который организовали 30 августа на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, посетили 3050 человек. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве туризма Сахалинской области.
На фестивале были представлены авторские блюда от известных местных рестораторов и кафе — постоянных участников мероприятий сахалинского гастрокалендаря. Посетители могли попробовать пасту в сырной головке с гребешком, окрошку на настоящем монастырском квасе и пури с креветками чахохбили. Кроме того, на площадке проводили кулинарные и творческие мастер-классы и занятие по зумбе, работали маркет «Только сахалинские бренды» и выездная фотостудия «Инсталаб».
Все желающие отправили открытки с Сахалина и участвовали в квесте: собирали жетоны и обменивали их на призы. Всего представители Сахалинского туристско-информационного центра раздали почти 250 подарков с символикой области.
«У нас получился по-настоящему гастрономический праздник для сахалинцев и гостей нашего острова. Мы получили “вкусную” обратную связь и пожелания развивать подобный формат гастромероприятий. Для рестораторов это также стало интересным опытом, который они планируют продолжить», — сообщила первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.