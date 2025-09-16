Свыше 3 тыс. человек посетили гастрофестиваль в Южно-Сахалинске

На фестивале были представлены авторские блюда от известных местных рестораторов и кафе — постоянных участников мероприятий сахалинского гастрокалендаря. Посетители могли попробовать пасту в сырной головке с гребешком, окрошку на настоящем монастырском квасе и пури с креветками чахохбили. Кроме того, на площадке проводили кулинарные и творческие мастер-классы и занятие по зумбе, работали маркет «Только сахалинские бренды» и выездная фотостудия «Инсталаб».