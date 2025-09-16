Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

Отмечается, что во время урагана пингвин попал в ловушку — от тепла его тела снег растаял и превратился в крепкую ледяную скорлупу, самостоятельно выбраться животное не могло. «Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться в семью», — добавили в пресс-службе.