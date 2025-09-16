Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские орнитологи в Антарктиде спасли детёныша императорского пингвина из «ледяного капкана» в районе российской исследовательской станции «Мирный», сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
«Стандартные наблюдения за колонией императорских пингвинов обернулись спасательной операцией. После сильного урагана на архипелаге Хасуэлл в районе станции “Мирный” орнитологи Арктического и антарктического научно-исследовательского института увидели над поверхностью снега клюв пингвинёнка. Малыш едва мог шевелить головой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время урагана пингвин попал в ловушку — от тепла его тела снег растаял и превратился в крепкую ледяную скорлупу, самостоятельно выбраться животное не могло. «Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться в семью», — добавили в пресс-службе.