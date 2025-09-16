Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ученые спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

В Антарктиде спасли детеныша императорского пингвина из ледяного капкана.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские орнитологи в Антарктиде спасли детёныша императорского пингвина из «ледяного капкана» в районе российской исследовательской станции «Мирный», сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«Стандартные наблюдения за колонией императорских пингвинов обернулись спасательной операцией. После сильного урагана на архипелаге Хасуэлл в районе станции “Мирный” орнитологи Арктического и антарктического научно-исследовательского института увидели над поверхностью снега клюв пингвинёнка. Малыш едва мог шевелить головой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время урагана пингвин попал в ловушку — от тепла его тела снег растаял и превратился в крепкую ледяную скорлупу, самостоятельно выбраться животное не могло. «Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться в семью», — добавили в пресс-службе.