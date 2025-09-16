В Севастополе отремонтировали участок дороги на улице Сельскохозяйственной

Участок дороги на улице Сельскохозяйственной протяженностью 246 м отремонтировали в Севастополе. Работы выполнили с опережением сроков по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском Автодоре».
Специалисты сделали основание дороги из щебеночно-песчаной смеси, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также они сделали обочины. Рабочие учли все современные требования к ремонту и качеству дорожных работ.
Отметим, что недалеко от обновленной дороги расположен туристический объект — Источник Иоанна Предтечи, привлекающий паломников и туристов. Ремонт дороги положительно скажется на удобстве доступа к этому месту, способствуя росту туристического потока.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.