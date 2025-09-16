Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе отремонтировали участок дороги на улице Сельскохозяйственной

Протяженность обновленного отрезка — 246 метров.

Участок дороги на улице Сельскохозяйственной протяженностью 246 м отремонтировали в Севастополе. Работы выполнили с опережением сроков по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Севастопольском Автодоре».

Специалисты сделали основание дороги из щебеночно-песчаной смеси, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также они сделали обочины. Рабочие учли все современные требования к ремонту и качеству дорожных работ.

Отметим, что недалеко от обновленной дороги расположен туристический объект — Источник Иоанна Предтечи, привлекающий паломников и туристов. Ремонт дороги положительно скажется на удобстве доступа к этому месту, способствуя росту туристического потока.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.