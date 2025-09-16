Ричмонд
В Ростовской области создадут 18-километровый экопарк вдоль Темерника

В Ростовской области планируют создать экологический парк протяженностью 18 км вдоль р. Темерник и ее притоков в рамках формирования зеленого каркаса агломерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания градостроительного совета области.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, заседание провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он дал поручение подготовить концепцию парка с привлечением ученых-экологов, дендрологов и гидрологов, а также разделить работы на отдельные этапы.

«Участники совещания также обсудили восстановление исторического центра Ростова-на-Дону. Среди предложенных мер — создание “одного окна” для оформления разрешений на восстановление зданий и стимулирование инвесторов, выразивших желание отреставрировать городские ОКН (в городе 525 объектов культурного наследия, из них 292 — многоквартирные дома)», — приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что для расширения природно-экологического каркаса Ростовской агломерации вокруг областного центра может быть создан зеленый пояс защитных лесов — территория, где будет запрещена любая застройка.