В Ростовской области создадут 18-километровый экопарк вдоль Темерника

«Участники совещания также обсудили восстановление исторического центра Ростова-на-Дону. Среди предложенных мер — создание “одного окна” для оформления разрешений на восстановление зданий и стимулирование инвесторов, выразивших желание отреставрировать городские ОКН (в городе 525 объектов культурного наследия, из них 292 — многоквартирные дома)», — приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.