В Ростовской области создадут 18-километровый экопарк вдоль Темерника

По информации ведомства, заседание провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он дал поручение подготовить концепцию парка с привлечением ученых-экологов, дендрологов и гидрологов, а также разделить работы на отдельные этапы.
«Участники совещания также обсудили восстановление исторического центра Ростова-на-Дону. Среди предложенных мер — создание “одного окна” для оформления разрешений на восстановление зданий и стимулирование инвесторов, выразивших желание отреставрировать городские ОКН (в городе 525 объектов культурного наследия, из них 292 — многоквартирные дома)», — приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что для расширения природно-экологического каркаса Ростовской агломерации вокруг областного центра может быть создан зеленый пояс защитных лесов — территория, где будет запрещена любая застройка.