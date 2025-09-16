Исторический дом в Калининграде украсили новыми символами

Скульптор Наталья Чепкасова заново воссоздала фигуру льва, опираясь на старые фотографии и точные замеры. Кроме того, она восстановила образ корабля — для этого использовалась аналогичная хаусмарка с соседнего здания, сохранившаяся в более полном виде.