Исторический дом в Калининграде украсили новыми символами

Скульптор Наталья Чепкасова заново воссоздала фигуру льва, опираясь на старые фотографии и точные замеры. Кроме того, она восстановила образ корабля — для этого использовалась аналогичная хаусмарка с соседнего здания, сохранившаяся в более полном виде.
У дома появился и новый знак — рог изобилия, символ богатства и процветания. На нем выгравирована дата «2025 год от Рождества Христова», подчеркивающая момент обновления.
Хаусмарки с утраченными фрагментами были вручную восстановлены мастерами. При расчистке штукатурки специалисты также обнаружили два скрытых элемента с колониальными сюжетами — они стали настоящей находкой для реставраторов.
Работы продолжаются в рамках программы капитального ремонта и направлены на сохранение исторического облика калининградских зданий.