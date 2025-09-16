Ричмонд
Исторический дом в Калининграде украсили новыми символами

На фасаде дома по адресу Коммунальная, 67−105 в Калининграде завершены работы по восстановлению архитектурных деталей. Фонд капитального ремонта области сообщил, что здание вновь обрело утраченные символы.

9

Скульптор Наталья Чепкасова заново воссоздала фигуру льва, опираясь на старые фотографии и точные замеры. Кроме того, она восстановила образ корабля — для этого использовалась аналогичная хаусмарка с соседнего здания, сохранившаяся в более полном виде.

У дома появился и новый знак — рог изобилия, символ богатства и процветания. На нем выгравирована дата «2025 год от Рождества Христова», подчеркивающая момент обновления.

Хаусмарки с утраченными фрагментами были вручную восстановлены мастерами. При расчистке штукатурки специалисты также обнаружили два скрытых элемента с колониальными сюжетами — они стали настоящей находкой для реставраторов.

Работы продолжаются в рамках программы капитального ремонта и направлены на сохранение исторического облика калининградских зданий.