Госдума отклонила проект о едином режиме тишины

Кроме того, законопроектом устанавливались исключения, когда действие норм тишины не распространяется на мероприятия, направленные на предотвращение преступлений, ликвидацию последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, работу сотрудников ФСБ по обеспечению безопасности государства, проведение санкционированных массовых, культурных и спортивных мероприятий, отправление религиозных культов, празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.