Грозы и туман: штормовая погода ожидается в Астане и ряде регионов Казахстана

В Алматинской области ожидается ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области, порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, на востоке области — высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный, временами порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.