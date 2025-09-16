Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.
«Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как “Сапсан”, “Ласточка”, “Финист”, — сказал Мишустин.