Мишустин рассказал, сколько будет занимать путь Москва — Петербург на ВСМ

Мишустин: путь из Москвы до Петербурга на ВСМ займет около 2 часов 15 минут.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Во вторник Мишустин провел стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения, где отметил в том числе строительство первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как “Сапсан”, “Ласточка”, “Финист”, — сказал Мишустин.