Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами

Мишустин призвал делать пути между городами не только комфортными, но и быстрыми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сокращать время в пути между российскими городами, чтобы поездки из одного в другой были не только комфортными, но и не очень долгими.

«В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок», — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения.