Жителя Сочи, вступившего в интимную связь со школьницами, осудили

Следствие и суд установили, что 22-летний фигурант занимался сексом с 14-летними девушками с сентября 2023 по август 2024 года — как уточнили в региональном управлении СК РФ, в съемном жилье в Дагомысе. Правоохранители обнаружили записи интимных встреч — молодой человек сам тайно снимал на видео свидания. Подсудимый полностью признал вину в ходе слушания, которое проходило в закрытом режиме.