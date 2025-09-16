Жителя Сочи, вступившего в интимную связь со школьницами, осудили

СОЧИ, 16 сен — РИА Новости. Житель Сочи, вступивший в интимную связь с двумя 14-летними школьницами и записывавший на видео свои похождения, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Следствие и суд установили, что 22-летний фигурант занимался сексом с 14-летними девушками с сентября 2023 по август 2024 года — как уточнили в региональном управлении СК РФ, в съемном жилье в Дагомысе. Правоохранители обнаружили записи интимных встреч — молодой человек сам тайно снимал на видео свидания. Подсудимый полностью признал вину в ходе слушания, которое проходило в закрытом режиме.
«Лазаревским районным судом города Сочи 22-летний молодой человек признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, отбывать которые ему надлежит в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.
Одну из девушек фигурант также склонял к употреблению наркотиков.
Его признали виновным по части 4 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), части 1 статьи 135 («Развратные действия»), пункту «а» части 3 статьи 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).
Приговор не вступил в силу.