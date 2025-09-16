Игорь Николаев судится с рестораном в Сочи из-за бренда «Дельфин и русалка»

Компания, владеющая правами на интеллектуальную собственность Игоря Николаева, подала в суд на ресторан в Сочи, использующий название «Дельфин и русалка». Сумма иска составляет 5 миллионов рублей. Информация о споре содержится в картотеке арбитражных дел.