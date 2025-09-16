Игорь Николаев судится с рестораном в Сочи из-за бренда «Дельфин и русалка»

Компания, владеющая правами на интеллектуальную собственность Игоря Николаева, подала в суд на ресторан в Сочи, использующий название «Дельфин и русалка». Сумма иска составляет 5 миллионов рублей. Информация о споре содержится в картотеке арбитражных дел.
ООО «Диджитал Проджект», которой принадлежат исключительные права на использование товарных знаков, связанных с творчеством известного композитора, считает, что сочинское ООО «Дир Сочи» нарушает ее авторские права. Дело рассматривается в Арбитражном суде Москвы.
Суд привлек к участию в разбирательстве и самого Игоря Николаева в качестве третьей стороны.
Истец готов рассмотреть возможность заключения мирового соглашения с «Дир Сочи», что может смягчить конфликт до основного судебного заседания, запланированного на октябрь.
Это не первый случай, когда «Диджитал Проджект» защищает бренды Николаева через суд. Ранее компания выиграла дело против онлайн-продавца, продававшего шоколад «Выпьем за любовь» на маркетплейсе.