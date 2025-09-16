В селе Октябрьском Томской области отремонтировали филиал больницы

В учреждении открыли кабинеты доврачебного, терапевтического, педиатрического приема и медицинской профилактики, а также прививочные и процедурные. В нем работают невролог, оториноларинголог, офтальмолог, уролог и акушер-гинеколог. Кроме того, там функционируют хирургический кабинет, перевязочная и малая операционная комната. В отделениях круглосуточного стационара установили технику для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, рентгеновский и УЗИ-аппарат, щелевую лампу, электрокардиограф, спирограф, эндоскопическую систему и другое оборудование.