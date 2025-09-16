В селе Октябрьском Томской области отремонтировали филиал больницы

Филиал Светленской районной больницы капитально отремонтировали в селе Октябрьском Томской области. Работы выполнили по национальному проекту «Здравоохранение», преемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Филиал учреждения обслуживает более 8 тыс. пациентов, в том числе свыше 1,9 тыс. детей. В ходе работ строители заменили инженерные системы и окна, отремонтировали межэтажные перекрытия, кровлю и фасад. Также они выполнили внутреннюю отделку помещений по нормам СанПиН, заменили сантехнику и систему безопасности. Прилегающую территорию обустроили под парковку. После завершения работ поликлиническое отделение и круглосуточный стационар Октябрьского филиала разместились в одном здании.
В учреждении открыли кабинеты доврачебного, терапевтического, педиатрического приема и медицинской профилактики, а также прививочные и процедурные. В нем работают невролог, оториноларинголог, офтальмолог, уролог и акушер-гинеколог. Кроме того, там функционируют хирургический кабинет, перевязочная и малая операционная комната. В отделениях круглосуточного стационара установили технику для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, рентгеновский и УЗИ-аппарат, щелевую лампу, электрокардиограф, спирограф, эндоскопическую систему и другое оборудование.
Сегодня в филиале действует отделение сестринского ухода на 30 коек. Также больница получила лицензию на открытие гериатрического стационара на 20 коек, скоро он начнет прием пожилых пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.