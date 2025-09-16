«Развернули “Орешник”, рассмотрели применения нестратегического ядерного оружия». Минобороны сделало заявление по российско-белорусским учениям «Запад-2025»

В Министерстве обороны подвели итоги совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», передает пресс-служба ведомства.
Так, первый замглавы Минобороны Беларуси — начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко сказал о завершении активной фазы учения «Запад-2025». Он подчеркнул, что в ходе учений были отработаны все поставленные задачи.
Среди знаковых мероприятий глава Генштаба перечислил, планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Часть мероприятий учений также была связана с БПЛА, комплексом гибридных приемов ведения боя, в том числе на различной местности. Генерал-майор сказал и о взаимодействии российских и белорусских военных на учениях.
— Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, — заметил он.
И подчеркнул, что белорусскими военнослужащими получена наиболее современная и совершенная информация, внедряющаяся в боевую действительность. Также Муравейко отметил, что в ходе учений обеспечена хорошая тактическая, оперативная и полевая выучка войск. Еще он уточнил, что белорусское ПВО сбило все назначенные воздушные цели, военные научились бороться с любыми БПЛА.
Еще он рассказал, что были отработаны штурмы населенных пунктов, зачистка местности, когда военными также использовались мотоциклы, багги, роботизированные системы и т.д. Военные активно применяли белорусские средства радиоэлектронной борьбы. Ракетные войска достигли хороших результатов в контрбатарейной борьбе.
И самым важным итогом учений представитель Минобороны Беларуси назвал то, что солдаты и офицеры научились активно использовать свои инфраструктуру, растительность и местность.
— Мы обороняемся на своей земле, — указал начальник Генштаба ВС.
Еще штурмовая авиация под прикрытием вертолетов и ЗРК села на трассу М-1 под Минском.
Накануне Минобороны Беларуси сообщило, что 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.
Также белорусский лидер сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники: «Не знали, чьи они».