Получали липовые справки от терапевта: за взяточничество вахтовики из Башкирии предстанут перед судом

В Башкирии осудят за фиктивные справки пятерых вахтовиков.

Источник: Комсомольская правда

Завершилось расследование уголовных дел против жителей Хайбуллинского района Башкирии, обвиняемых в даче взяток участковому терапевту за фиктивные больничные листы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, с февраля по ноябрь прошлого года пятеро мужчин, работающих вахтовым методом, регулярно давали от 3 до 10 тысяч рублей врачу-терапевту районной больницы. Взамен медик оформлял фиктивные листы нетрудоспособности без фактического осмотра пациентов, позволяя им не выходить на работу при сохранении выплат.

Преступную схему выявили сотрудники СК, ФСБ и МВД. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

— Ранее в отношении 25 взяткодателей по аналогичным фактам уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении бывшего врача-терапевта находится в производстве, — сообщает Следком.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.