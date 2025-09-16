Получали липовые справки от терапевта: за взяточничество вахтовики из Башкирии предстанут перед судом

Завершилось расследование уголовных дел против жителей Хайбуллинского района Башкирии, обвиняемых в даче взяток участковому терапевту за фиктивные больничные листы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным ведомства, с февраля по ноябрь прошлого года пятеро мужчин, работающих вахтовым методом, регулярно давали от 3 до 10 тысяч рублей врачу-терапевту районной больницы. Взамен медик оформлял фиктивные листы нетрудоспособности без фактического осмотра пациентов, позволяя им не выходить на работу при сохранении выплат.
— Ранее в отношении 25 взяткодателей по аналогичным фактам уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении бывшего врача-терапевта находится в производстве, — сообщает Следком.
