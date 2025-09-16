Получали липовые справки от терапевта: за взяточничество вахтовики из Башкирии предстанут перед судом

По данным ведомства, с февраля по ноябрь прошлого года пятеро мужчин, работающих вахтовым методом, регулярно давали от 3 до 10 тысяч рублей врачу-терапевту районной больницы. Взамен медик оформлял фиктивные листы нетрудоспособности без фактического осмотра пациентов, позволяя им не выходить на работу при сохранении выплат.