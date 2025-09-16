Телеканал RT, ссылаясь на польскую газету Rzeczpospolita, сообщает новые подробности инцидента с повреждением жилого дома на территории Польши 10 сентября. Как утверждает издание, строение было поражено ракетой класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, выпущенной с польского истребителя F-16.
Как пишет Rzeczpospolita, во время полета у ракеты возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. «К счастью, она не взвелась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя», — цитирует газета свой источник.
Эту информацию подтверждает подполковник Мацей Коровай, бывший офицер военной разведки и аналитик, специализирующийся на безопасности и военной стратегии. Он подчеркивает, что дом пострадал от «кинетического удара», то есть от прямого попадания без взрыва. «Не было ни взрыва, ни детонации, как видно на фотографиях», — отмечает Коровай.
Издание добавляет, что польская прокуратура и Министерство национальной обороны скрывают информацию о «неопознанном летающем объекте», врезавшемся в коттедж.
В минувшую среду Польша заявила о том, что в ее воздушное пространство проникли до 23 БПЛА. По тревоге поднимались истребители F-16 нескольких европейских стран, НАТО также задействовало самолет ДРЛО и воздушные заправщики. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что не планировало ударов дронами по объектам на польской территории. Российское ведомство предлагало провести консультации коллегами из Варшавы по этому вопросу, однако, по его информации, ответа не последовало.