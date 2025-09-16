Rzeczpospolita: дом в Польше повредил не дрон, а ракета из F-16

В минувшую среду Польша заявила о том, что в ее воздушное пространство проникли до 23 БПЛА. По тревоге поднимались истребители F-16 нескольких европейских стран, НАТО также задействовало самолет ДРЛО и воздушные заправщики. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что не планировало ударов дронами по объектам на польской территории. Российское ведомство предлагало провести консультации коллегами из Варшавы по этому вопросу, однако, по его информации, ответа не последовало.