В татарстанской деревне Малые Уруссу открыли новый медпункт

В учреждении созданы все условия для оказания жителям высококачественной помощи.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Малые Уруссу в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан. Его возвели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в исполнительном комитете района.

В учреждении созданы все необходимые условия для оказания жителям высококачественной и своевременной медицинской помощи: просторные и светлые кабинеты, современное оборудование. В новом ФАПе местные жители будут сдавать анализы, проходить осмотры и вакцинироваться.

В новом медицинском учреждении работает высококвалифицированный фельдшер Ильмира Габдрафикова с 29-летним опытом в медицине. Вместе с ней в команде есть помощница, что способствует более оперативному и качественному обслуживанию людей.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.