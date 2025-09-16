Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские пункты пропуска через границу приостановят работу: причина

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября, ФедералПресс. Калининградские пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой будут временно закрывать. В областной таможне уточнили, что это связано с плановым проведением ремонтных работ электрических сетей.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«22 сентября по 6 октября 2025 года с 09:00 до 13:00 (местного времени) в ряде пунктов пропуска через госграницу РФ будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств», — говорится в сообщении.

Это приведет к приостановке пропуска через границу на указанный четырехчасовой промежуток. Каждый пункт будет затронут строго в определенную дату, что позволит минимизировать общее воздействие на логистику. В остальное время все пункты будут функционировать в штатном режиме.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что больше 100 грузовиков застряли на границе между Литвой и Калининградской областью.