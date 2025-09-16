Калининградские пункты пропуска через границу приостановят работу: причина

«22 сентября по 6 октября 2025 года с 09:00 до 13:00 (местного времени) в ряде пунктов пропуска через госграницу РФ будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств», — говорится в сообщении.
Это приведет к приостановке пропуска через границу на указанный четырехчасовой промежуток. Каждый пункт будет затронут строго в определенную дату, что позволит минимизировать общее воздействие на логистику. В остальное время все пункты будут функционировать в штатном режиме.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что больше 100 грузовиков застряли на границе между Литвой и Калининградской областью.