В Омске аннулируют популярный автобусный маршрут

Муниципальный автобус № 107, соединявший МСЧ-9 с Чкаловским поселком, прекращает работу с 18 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Причиной прекращения работы популярного у омичей маршрута в департаменте транспорта администрация Омска назвали окончание работ по капитальному ремонту гимназии № 118. О печальной для омичей новости сообщила сегодня, 16 сентября, пресс-служба омской мэрии.

«Временно введенный автобусный маршрут № 107 эффективно выполнял свою социальную функцию по обеспечению доставки учащихся закрытой на ремонт школы до другого учебного заведения. В настоящее время объективная необходимость трансфера школьников отсутствует», — цитирует пресс-служба сотрудника департамента транспорта Сергея Фальковского.

Как сообщили в департаменте транспорта администрация Омска, автобусы на популярном маршруте «МСЧ-9 — Чкаловский поселок», перестанут ходить уже на этой неделе — с четверга, 18 сентября.