Минобороны заявило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября

Так, первый замглавы Минобороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко 16 сентября сказал о завершении активной фазы учения «Запад-2025». При этом генерал-майор обратил внимание на то, что с завершение активной фазы само учение еще не окончено.