Минобороны заявило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября

Минобороны сказало, когда закончатся российско-белорусские учения «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сказали, когда завершатся совместные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2025», передает пресс-служба ведомства.

Так, первый замглавы Минобороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко 16 сентября сказал о завершении активной фазы учения «Запад-2025». При этом генерал-майор обратил внимание на то, что с завершение активной фазы само учение еще не окончено.

— Масштабное стратегическое учение «Запад-2025» завершает свою активную фазу. Но это не значит, что автоматически сегодня закончится и само учение, — прокомментировала представитель Минобороны.

Глава Генштаба также пояснил, что российско-белорусское учение «Запад-2025» будет завершено, когда все военные и техника вернутся к местам постоянной дислокации.

— Учение завершается тогда, когда последний автомобиль, последняя боевая единица техники встала в парк, а последний солдат занял свое место в пункте постоянной дислокации, — указал он.

Кроме того, Минобороны сделало заявление по российско-белорусским учениям «Запад-2025»: «Развернули “Орешник”, рассмотрели применения нестратегического ядерного оружия».

Еще штурмовая авиация под прикрытием вертолетов и ЗРК села на трассу М-1 под Минском.

Накануне Минобороны Беларуси сообщило, что 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.

Также белорусский лидер сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники: «Не знали, чьи они».

