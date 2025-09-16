В городе Глазове Удмуртии отремонтировали детскую музыкальную школу

Детскую музыкальную школу № 1 открыли после капитального ремонта в Глазове Удмуртской Республики. Учреждение улучшили по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации города.
В школе обновили кровлю и фасад, что позволяет лучше держать тепло и обеспечивает энергоэффективность здания. Также специалисты улучшили входные группы, вентиляцию, сети электро- и водоснабжения, перекрытия, полы и потолки, окна и двери.
В этом году музыкальная школа отмечает 75-летие. В учреждении 350 учеников осваивают 18 видов музыкальных инструментов. В здании репетируют духовой оркестр «Бревис», струнный ансамбль «Менуэт», ансамбль русских народных инструментов «Русская душа», квартет пианистов «Гармония» и еще восемь концертных коллективов. Также для глазовчан работает виртуальный концертный зал (его установили ранее по нацпроекту «Культура»).
Торжественное открытие музыкальной школы после ремонта состоялось в День знаний. Для жителей города подготовили концерт, мастер-классы, лотерею, а также экскурсию по обновленному зданию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.