В Иркутске автослесарям готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен уметь проводить диагностику, делать капитальный ремонт машин и работать с современным оборудованием. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе SuperJob, в список лучших предложений сентября также вошла вакансия директор центра эксплуатации: работодатель предлагает от 167 до 195 тысяч рублей.
— На третьем месте — мастер сервисного центра с доходом до 130 000 рублей. Специалист будет принимать заказы, распределять работу между механиками и следить за качеством выполнения, — уточнили в сервисе по поиску работы.
Стоматологу-терапевту с двухлетним стажем и профильным образованием в областном центре готовы платить от 100 тысяч. Помимо лечения пациентов, нужно будет вести документацию.