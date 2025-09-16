В Иркутске автослесарям готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен уметь проводить диагностику, делать капитальный ремонт машин и работать с современным оборудованием. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе SuperJob, в список лучших предложений сентября также вошла вакансия директор центра эксплуатации: работодатель предлагает от 167 до 195 тысяч рублей.