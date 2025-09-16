Жителям Ростовской области помогли сохранить от мошенников более 90 млн рублей

— Мы помогаем клиентам осознать ситуацию, если они всё ещё находятся под влиянием злоумышленников. Раньше на уловки мошенников чаще попадались южане среднего и пожилого возраста. Сегодня это всё больше подростки и молодёжь, которых в том числе активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства. Важно оставаться бдительными к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, рассказать родным и близким всех возрастов об опасности общения с мошенниками, — рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.