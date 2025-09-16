Жителям Ростовской области помогли сохранить от мошенников более 90 млн рублей

За 8 месяцев 2025 года сотрудники банка помогли жителям юга России уберечь от злоумышленников свыше 547 млн рублей. Таким образом, свои средства сохранили почти 600 клиентов. Об этом сообщили в Сбере.
При этом каждый третий клиент, обратившийся в офис для разблокировки, сообщил, что мошенники убедили его передать все сбережения или взять кредит. Больше всего удалось сохранить средства жителям Кубани (192 млн рублей). Далее идут полуостров Крым (132 млн), Ростовская область (90 млн), Ставрополье (82 млн), Северная Осетия-Алания (28 млн), Кабардино-Балкария (16 млн), Адыгея (8,5 млн).
Фото: Евгений Чистяков.
— Мы помогаем клиентам осознать ситуацию, если они всё ещё находятся под влиянием злоумышленников. Раньше на уловки мошенников чаще попадались южане среднего и пожилого возраста. Сегодня это всё больше подростки и молодёжь, которых в том числе активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства. Важно оставаться бдительными к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, рассказать родным и близким всех возрастов об опасности общения с мошенниками, — рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Как пояснили эксперты, наиболее распространённые схемы на данный момент включают ситуации: спасение якобы попавшего в неприятности друга или коллеги, обман с переводом средств на фальшивый «безопасный счёт», попытки вытянуть персональные данные якобы для их подтверждения, заманивание жертв ложными выгодными инвестиционными проектами и уловки с предложением срочно обновить мобильное приложение. Эксперты советуют немедленно сверяться с официальными источниками, игнорировать звонки и сообщения с неизвестных номеров и воздерживаться от передачи личной информации незнакомцам.
Также были выявлены фразы, которые часто используют люди, находящиеся под влиянием злоумышленников. Это: «Мне запретили рассказывать»; «Если расскажу — будет хуже»; «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь»; «Я всё делаю правильно, просто подожди/доверься»; «Я сейчас не могу объяснить, потом всё расскажу/узнаешь». Сам человек при этом становится закрытым и нервным.