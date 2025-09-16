В поселке Шемышейка в Пензенской области благоустроили площадь

Площадь возле храма благоустроили на центральной улице Ленина в поселке городского типа Шемышейка в Пензенской области. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.
Специалисты превратили прилегающую территорию храма в уютное и многофункциональное пространство. Одну сторону аллеи выложили асфальтобетонной брусчаткой, остальную часть заасфальтировали и обрамили бордюрным камнем. Также на территории установили современные скамейки и урны.
«Особенно радует детская площадка, которая стала настоящим островком радости и безопасности в окружающем пространстве. Современная игровая зона с яркими и красочными элементами привлекает внимание и радует глаз. В этом уголке установлены разнообразные и безопасные конструкции, такие как горки, качели и песочницы, соответствующие всем требованиям безопасности. Мягкие покрытия оберегают детей от травм при падениях, обеспечивая комфортные и безопасные условия для игр», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.