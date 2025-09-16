В поселке Шемышейка в Пензенской области благоустроили площадь

«Особенно радует детская площадка, которая стала настоящим островком радости и безопасности в окружающем пространстве. Современная игровая зона с яркими и красочными элементами привлекает внимание и радует глаз. В этом уголке установлены разнообразные и безопасные конструкции, такие как горки, качели и песочницы, соответствующие всем требованиям безопасности. Мягкие покрытия оберегают детей от травм при падениях, обеспечивая комфортные и безопасные условия для игр», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.