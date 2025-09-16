«Золотой мальчик Голливуда»: умер актер и режиссер Роберт Редфорд

В США 16 сентября умер знаменитый актер и режиссер Роберт Редфорд, ему было 89 лет. Он скончался во сне на своем ранчо в горах Юты из-за осложнений сердечного заболевания, с которым боролся с 2019 года. Больше всего он известен по знаковым фильмам «Буч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать». «Известия» вспоминали биографию кинолегенды.
Биография Роберта Редфорда.
Роберт Чарльз Редфорд — младший (Charles Robert Redford, Jr.) родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике, штат Калифорния.
Его отец Чарльз Роберт Редфорд — старший работал бухгалтером, а мать Марта Харт была домохозяйкой.
В детстве на Редфорда в большей степени влияла мать: она привила ему любовь к природе, искусству и сочинению историй. В школе будущий актер интересовался рисованием, литературой и спортом.
Ему довелось учиться в нескольких учебных заведениях: Университете Колорадо (University of Colorado Boulder), Институте Прэтт (Pratt Institute) и Американской академии драматического искусства (American Academy of Dramatic Arts).
Смерть матери в 1955 году стала тяжелым ударом для 19-летнего Роберта. После этого он на некоторое время уехал в Европу, где скитался и жил как свободный художник, пытаясь найти себя. В итоге он вернулся в США, где решил стать актером.
Роберт Редфорд в Голливуде.
Первые шаги своей актерской карьеры Редфорд сделал в театре и на телешоу в конце 1950‑х — ранние работы, небольшие роли, но постепенно он завоевывал внимание благодаря своей внешности, харизме и способности передать эмоции.
Прорыв произошел в конце 1960‑х, когда на экраны вышел фильм «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Роль Санденса принесла ему широкую известность. С исполнителем второй заглавной роли Полом Ньюманом они остались друзьями на всю жизнь.
Среди наиболее известных картин Редфорда — фильмы «Афера», «Великий Гэтсби», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Из Африки».
Свой первый «Оскар» Редфорд получил в категории «Лучший режиссер» в 1981 году за психологическую драму «Обыкновенные люди». В 2002 году ему был вручен почетный «Оскар» в знак признания многочисленных актерских работ, хорошо запомнившихся зрителям.
Еще в 1980-е вместе с группой единомышленников Редфорд основал фестиваль независимого кино «Сандэнс», который получил название в честь сыгранного им персонажа Сандэнса Кида. Этот фестиваль считается одним из ключевых достижений Редфорда, поскольку он давал возможность проявиться молодым режиссерам и фильмам, которые могут не найти поддержки у крупных студий.
Он стал символом золотой эпохи американского кино, но ему удалось избежать звездной болезни. Его называли самым красивым мужчиной Америки, но он ненавидел это звание и шумные компании. Вместо этого Редфорд купил ранчо в Юте и старался проводить там как можно больше времени. В своих ролях Редфорд подчеркивал интерес к доброте и внутреннему миру героев.
Личная жизнь Роберта Редфорда.
Актер был женат дважды. В первый раз он женился в 22 года на однокурснице Лоле Ван Вагенен. У них родились четверо детей, один из которых умер в младенчестве. Вагенен и Редфорд развелись в середине 1980-х, при этом после раздела имущества актер оказался одним из крупнейших землевладельцев штата Юта.
Сын Джеймс занимался документальным кино. Он умер в 2020 году в возрасте 58 лет от онкологического заболевания. Дочери также пошли в искусство: Эми Харт стала актрисой и режиссером, а Шона Джин — художницей.
В 2009 году Редфорд женился второй раз — на своей помощнице Сибилле Шаггарс, с которой многие год состоял в гражданском браке.
Редфорд не раз говорил в интервью, что утраты научили его ценить близких людей, их творчество и всё то искусство, которое остается после человека.