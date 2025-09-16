«Золотой мальчик Голливуда»: умер актер и режиссер Роберт Редфорд

Он стал символом золотой эпохи американского кино, но ему удалось избежать звездной болезни. Его называли самым красивым мужчиной Америки, но он ненавидел это звание и шумные компании. Вместо этого Редфорд купил ранчо в Юте и старался проводить там как можно больше времени. В своих ролях Редфорд подчеркивал интерес к доброте и внутреннему миру героев.