МВД: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным

Ранее в управлении рассказали, что организовали проверку после сообщения о том, что неизвестный ходит с, предположительно, пистолетом по территории краснодарского ЖК «Южный Парк». Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина шел по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивал им.