МВД: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным

МВД РФ: пистолет, с которым мужчина ходил по Краснодару, оказался игрушечным.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 16 сен — РИА Новости. Пистолет, с которым мужчину заметили на улицах Краснодара, оказался игрушечным, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Ранее в управлении рассказали, что организовали проверку после сообщения о том, что неизвестный ходит с, предположительно, пистолетом по территории краснодарского ЖК «Южный Парк». Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина шел по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивал им.

«Краснодарские полицейские установили личность мужчины на улице Старокубанской. Им оказался 32-летний местный житель. Предметом, который он демонстрировал в своих руках, оказалось резиновое изделие (игрушка) в форме пистолета», — сообщили в городской полиции.

Мотивы своего поступка гражданин затруднился объяснить, добавили в управлении МВД.