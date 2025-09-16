Создан прототип интеллектуального диалогового робота-экскурсовода

Уточняется, что система робота включает навигацию в помещении, распознавание речи и синтез голоса, базу знаний об экспонатах. Главное преимущество — возможность обеспечить качественное экскурсионное обслуживание с персонализированным подходом к каждому посетителю. Внедрить робота планируется в музеи и галереи, выставочные центры, торговые комплексы, в туристические объекты и учебные заведения, аэропорты и вокзалы, офисные центры, образовательные учреждения. Сейчас разработка находится на стадии лабораторного прототипа.