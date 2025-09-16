Океанолог объяснил появление акул у египетских пляжей

«Акулы питаются рыбой, они людьми в море не питаются. То есть, если акулы пришли к берегам, значит что-то их привлекло. Что их может привлечь в конце летнего сезона? В Египте есть такой вид отдыха, как фишинг, то есть — выйти в море на яхте и начать ловить рыбу. После повар вам эту рыбу под музыку разделывает прямо на корабле, рубит её, и смывает кровь, выкидывает потроха за борт», — сказал Сапожников.