Нижегородский производитель каркасных домов увеличил выработку на 11%

Компания «Завод Шинглас» из города Семенова в Нижегородской области увеличила выработку на 11% по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На предприятии производят панельно-каркасные дома и деревянные клееные конструкции. В качестве пилотного потока для улучшения эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками компании выбрали процесс производства домокомплектов. В этом направлении изготавливается 99% продукции компании.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 19 «узких» мест в потоке. Среди них лишние перемещения операторов, потеря времени при транспортировке сырья и длительное ожидание устранения брака с предыдущей операции.
«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали план мероприятий и внедрили решения по улучшению производственного процесса. Например, разработали матрицу компетенций, сделали дополнительный проход между цехами для сокращения расстояния перемещения материала, а также обеспечили дополнительными комплектами чертежей каждое рабочее место. Нововведения позволили сократить время изготовления комплекта панелей с 18 до 11 часов», — рассказал Максим Черкасов.
Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 30 сотрудников завода. Они подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.