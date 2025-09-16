Нижегородский производитель каркасных домов увеличил выработку на 11%

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали план мероприятий и внедрили решения по улучшению производственного процесса. Например, разработали матрицу компетенций, сделали дополнительный проход между цехами для сокращения расстояния перемещения материала, а также обеспечили дополнительными комплектами чертежей каждое рабочее место. Нововведения позволили сократить время изготовления комплекта панелей с 18 до 11 часов», — рассказал Максим Черкасов.