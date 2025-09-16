В Чехове осенью завершат реконструкцию взрослой поликлиники

Капитальный ремонт взрослой поликлиники на улице Пионерской в Чехове Московской области планируют завершить к концу третьего квартала этого года. Работы проводят в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Специалисты уже покрасили фасады и стены коридоров, переложили кровлю. Также они обновили проезды, пешеходные коммуникации и парковки.
Сейчас сварщики и слесари собирают новые навесы и козырьки над балконами, плиточники приводят в порядок площадки и ступени входных групп. Кроме того, рабочие монтируют внутренние инженерные коммуникации и сети водоснабжения, обновляют стены, потолки, полы и окна, а также вывозят остатки строительных отходов после фасадных работ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.