В Доме культуры села Сампур в Тамбовской области установили новую технику

Современное оборудование установили в Доме культуре в селе Сампур Тамбовской области. Его закупили в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в администрации Сампурского района.
Техническое переоснащение коснулось всех ключевых мест учреждения. В Доме культуры установили современный видеопроектор, две акустические системы, 10 прожекторов «Заливной свет» и шесть моторизированных световых прожекторов. Также приобрели три радиосистемы с головными гарнитурами, что особенно важно для исполнителей, которые одновременно поют и играют на музыкальных инструментах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.