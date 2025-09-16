В Доме культуры села Сампур в Тамбовской области установили новую технику

Техническое переоснащение коснулось всех ключевых мест учреждения. В Доме культуры установили современный видеопроектор, две акустические системы, 10 прожекторов «Заливной свет» и шесть моторизированных световых прожекторов. Также приобрели три радиосистемы с головными гарнитурами, что особенно важно для исполнителей, которые одновременно поют и играют на музыкальных инструментах.