Заморозки до −2 градусов ожидаются в Ростовской области

На Дону похолодает до −2 градусов, возможно влияние на сельхозкультуры.

Источник: Комсомольская правда

С 3 часов ночи и до утра 17 сентября местами по северу и востоку Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −0,1 до −2 градусов. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть осторожными в связи с похолоданием. Возможно влияние на сельхозкультуры.

Напомним, при любых происшествиях следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб («112»), в пожарную службу («01» со стационарного или «101» с мобильного) или по телефону доверия МЧС.

