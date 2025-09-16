Заморозки до −2 градусов ожидаются в Ростовской области

С 3 часов ночи и до утра 17 сентября местами по северу и востоку Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −0,1 до −2 градусов. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по региону.
Жителей Дона просят быть осторожными в связи с похолоданием. Возможно влияние на сельхозкультуры.
Напомним, при любых происшествиях следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб («112»), в пожарную службу («01» со стационарного или «101» с мобильного) или по телефону доверия МЧС.
