Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы

Володин: борьба с миграцией станет основной темой осенней сессии Госдумы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией, составит основу депутатской работы в ходе осенней сессии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Коллеги, на контроле у нас остается тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Это вопрос, которому мы посвятили много времени… Эти и другие вопросы у нас составят основу осенней сессии», — сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы.

Он уточнил, что по данной теме были приняты 21 закон, 17 из которых инициированы депутатами Госдумы.

«Они (законы — ред.) показывают, что мы совершенно правильно подошли к этому вопросу. И видим, насколько эффективной является правоприменительная практика, особенно в части сдачи экзамена в школах детьми мигрантов по русскому языку, а также необходимости нахождения здесь по разрешительным документам, потому что стали уходить в прошлое правонарушения, которые в этой сфере во многом существовали из-за несовершенства законодательства», — отметил председатель Госдумы.

