Володин рассказал об основной теме осенней сессии Госдумы

«Они (законы — ред.) показывают, что мы совершенно правильно подошли к этому вопросу. И видим, насколько эффективной является правоприменительная практика, особенно в части сдачи экзамена в школах детьми мигрантов по русскому языку, а также необходимости нахождения здесь по разрешительным документам, потому что стали уходить в прошлое правонарушения, которые в этой сфере во многом существовали из-за несовершенства законодательства», — отметил председатель Госдумы.