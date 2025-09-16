Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 17 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 17 сентября 2025 коснется Правобережного, Свердловского, Октябрьского и Ленинского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей домов на улицах Днепровская и Трактовая с 9 утра до 19 вечера. По другим адресам свет отключат на два часа с 01:00 до 03:00. Ночью всего на 30 минут электроснабжение прекратят и в Правобережном районе. На Грязнова, Дзержинского, Киевской, Тимирязева и Софьи Перовской жителям придется посидеть без света весь день.
В Октябрьском и Свердловском районах на протяжении всего дня по разным адресам отключат электричество.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 17 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.
