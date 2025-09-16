Заключённых привлекут к благоустройству Куршской косы

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, речь идёт о привлечении осуждённых, находящихся в колониях региона, к работам по уборке, мелкому ремонту и уходу за инфраструктурой парка. Такой формат позволит одновременно поддерживать порядок на территории косы и дать заключённым возможность трудовой адаптации.