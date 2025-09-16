Заключённых привлекут к благоустройству Куршской косы

Его цель — совместные проекты по благоустройству территории уникального природного объекта.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН, речь идёт о привлечении осуждённых, находящихся в колониях региона, к работам по уборке, мелкому ремонту и уходу за инфраструктурой парка. Такой формат позволит одновременно поддерживать порядок на территории косы и дать заключённым возможность трудовой адаптации.
В национальном парке отметили, что соглашение поможет ускорить восстановительные и экологические работы, а также повысить качество обслуживания туристов, приезжающих на Куршскую косу.