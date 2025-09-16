Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дом нагрянули силовики: женщина переводила деньги нежелательным организациям

ФСБ задержала жительницу Башкирии за спонсирование нежелательных организаций.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Уфимского района Башкирии подозревают в участии в работе двух иностранных организаций, признанных нежелательными в России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.

По данным силового ведомства, 58-летняя женщина с декабря 2022 по февраль этого года осуществляла денежные переводы на общую сумму свыше 60 тысяч рублей, предназначенные для обеспечения деятельности организаций, которые, как утверждают в ФСБ, «представляют угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства».

На женщину завели уголовное дело по статье «Предоставление средств для обеспечения деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.