В дом нагрянули силовики: женщина переводила деньги нежелательным организациям

По данным силового ведомства, 58-летняя женщина с декабря 2022 по февраль этого года осуществляла денежные переводы на общую сумму свыше 60 тысяч рублей, предназначенные для обеспечения деятельности организаций, которые, как утверждают в ФСБ, «представляют угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства».