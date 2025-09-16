В дом нагрянули силовики: женщина переводила деньги нежелательным организациям

Жительницу Уфимского района Башкирии подозревают в участии в работе двух иностранных организаций, признанных нежелательными в России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.
По данным силового ведомства, 58-летняя женщина с декабря 2022 по февраль этого года осуществляла денежные переводы на общую сумму свыше 60 тысяч рублей, предназначенные для обеспечения деятельности организаций, которые, как утверждают в ФСБ, «представляют угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства».
На женщину завели уголовное дело по статье «Предоставление средств для обеспечения деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ».
