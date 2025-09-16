В Кирове обновили дороги к образовательным учреждениям

Улицы, которые обеспечивают подъезд к ключевым образовательным и дошкольным учреждениям, обновили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Кирове. Об этом рассказали в министерстве транспорта Кировской области.
Работы включали не только укладку нового асфальта, но и обустройство тротуаров и пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки и установку знаков. Например, в этом году на улице Милицейской участок от Октябрьского проспекта до улицы Ленина стал современным и безопасным. Милицейская ведет сразу к нескольким образовательным учреждениям: школам № 20 и № 58, школе-интернату для детей с ОВЗ, межшкольному учебному комбинату и детским садам.
Внимание уделили и улице Владимирской — одной из самых оживленных в городе. На участке протяженностью 840 м от улицы Профсоюзной до Октябрьского проспекта полностью обновили асфальт. Теперь дети и взрослые могут безопасно добираться до детских садов и школ, а также до Лицея информационных технологий, который открыл двери в этом учебном году.
Всего в этом году в Кирове к нормативу привели шесть участков дорог, которые ведут к детским образовательным и досуговым учреждениям: это улицы Проезжая, Милицейская, Владимирская, Центральная, Советская и Чапаева. Общая протяженность обновленного полотна составила 12 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.