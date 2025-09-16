В Кирове обновили дороги к образовательным учреждениям

Внимание уделили и улице Владимирской — одной из самых оживленных в городе. На участке протяженностью 840 м от улицы Профсоюзной до Октябрьского проспекта полностью обновили асфальт. Теперь дети и взрослые могут безопасно добираться до детских садов и школ, а также до Лицея информационных технологий, который открыл двери в этом учебном году.