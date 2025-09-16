На автостанции в Саянске обустроили контейнерную площадку для мусора. Из-за нарушений при накоплении отходов надзорное ведомство проверило исполнение законодательства об отходах производства и потребления.
— На автостанции мусорные контейнеры стояли не на специально оборудованной площадке с твердым покрытием, что противоречит санитарным требованиям, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.
Орган местного самоуправления не давал согласия на создание места накопления отходов. После вмешательства прокуратуры на участке оборудовали площадка, которая теперь официально зарегистрирована. Также, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарному наказанию.
