На автостанции в Саянске обустроили контейнерную площадку для мусора

До этого контейнеры стояли не на специально оборудованном участке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На автостанции в Саянске обустроили контейнерную площадку для мусора. Из-за нарушений при накоплении отходов надзорное ведомство проверило исполнение законодательства об отходах производства и потребления.

— На автостанции мусорные контейнеры стояли не на специально оборудованной площадке с твердым покрытием, что противоречит санитарным требованиям, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.

Орган местного самоуправления не давал согласия на создание места накопления отходов. После вмешательства прокуратуры на участке оборудовали площадка, которая теперь официально зарегистрирована. Также, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарному наказанию.

